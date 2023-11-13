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Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского по делу о госизмене - источники

Правоохранители проводят обыски у нардепа Дубинского по делу о госизмене - источники

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. СБУ вместе с ГБР проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского по делу о государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«СБУ вместе с ГБР проводят обыски у нардепа Дубинского. По данным наших источников, он фигурирует в деле о государственной измене. Ждем деталей», - заявил источник.

Дополнение

10 ноября УНН сообщал, что работники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу. Как стало известно УНН от источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Дубинском.

3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.

6 ноября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в незаконной переправке лиц через границу.

Как сообщал УНН, обвинение в суде ходатайствовало об избрании для нардепа Дубинского меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: УНН
Теги: СБУ, обыск, Украина, ГБР, нардепы
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