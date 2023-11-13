Нардепу Дубинскому объявили подозрение в госизмене

КИЕВ. 13 ноября. УНН. УНН из собственных источников стало известно, что нардепу Александру Дубинскому огласили о подозрении в государственной измене. Как мы писали ранее, сегодня в рамках расследования уголовного производства о государственной измене у нардепа проводились обыски. Сообщалось, что обыски у нардепа проводят сотрудники СБУ и ГБР. Тогда же собеседник УНН добавил, что нардеп «фигурирует в деле о государственной измене».

Как стало известно УНН, ему уже объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), а также ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена).

Дополнение

10 ноября УНН сообщал, что сотрудники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу. Как стало известно УНН от источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Дубинском.

3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.

6 ноября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в незаконной переправке лиц через границу.

Как сообщал УНН, обвинение в суде ходатайствовало об избрании для нардепа Дубинского меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.