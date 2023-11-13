СБУ объявила подозрение оккупанту, который пытал людей на Николаевщине

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правоохранители объявили подозрение российскому военному, который пытал гражданских во время оккупации Николаевщины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

СБУ выяснила, что юсупов джабраил насирович – российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Южного военного округа вооруженных сил рф, в начале полномасштабного вторжения россии он штурмовал населенные пункты Николаевщины, а затем проводил там так называемые “зачистки”.

Известно, что во время карательных рейдов юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными “Алмаз”, “Асхаб” и “Каха” похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы.

Дополнение

Оккупанты отвозили людей в застенки, обустроенные на территории местного агропредприятия, и пытками побуждали их к сотрудничеству с рф. После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений.

Сам злоумышленник после освобождения регионами бойцами ВСУ вместе со своим подразделением бежал на временно захваченную территорию на юге Украины. Там юсупов получил от российского командования медаль маршала жукова “за боевые заслуги”.

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“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)”, - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия по установлению его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

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