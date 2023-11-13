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У россиян проблемы с логистикой: ракетоносители в портах рф, а зарядиться могут в оккупированном Крыму - Плетенчук

У россиян проблемы с логистикой: ракетоносители в портах рф, а зарядиться могут в оккупированном Крыму - Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Из-за вынужденного перебазирования носителей крылатых ракет в российские порты, у врага возникла проблема с логистикой: чтобы заряжаться ракетами, кораблям нужно возвращаться в Севастополь во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Враг был вынужден передислоцировать свои носители крылатых ракет в новороссийск, но логистика, которая их обслуживала, осталась в Севастополе. Они не могут загружать «калибры» в новороссийске. Из-за этого наблюдаем паузу в использовании ракет. Пока они не решат эту проблему, применять крылатые ракеты фактически не могут. Сейчас им нужно переходить в Севастополь, чтобы зарядиться, а это для них опасно», - рассказал Плетенчук.

Детали

Он отметил, что сейчас в портах временно оккупированного Крыма россияне держат корабли, которые не имеют для них первоочередного значения. В частности, большие десантные корабли, сторожевые или противоминные тральщики. А наиболее боеспособные корабли выведены из Крыма в российские порты. При этом периодически враг вынужден перебазировать свои корабли из новороссийска в туапсе, потому что не хватает причального фонда.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, ВМС, Черное море
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