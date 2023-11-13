Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киевской области: есть травмированные

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Обухове Киевской области 12 ноября произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика. В результате аварии травмированы пассажиры маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пишет УНН.

Детали

«ДТП в Обухове с участием грузовика и маршрутного такси. Сообщение о происшествии поступило 12 ноября, около 21 часа. Столкновение произошло между грузовиком «MAN» и «Mercedes», - рассказали в полиции.

Отмечается, что в результате ДТП госпитализированы двое пассажиров маршрутного такси.

Напомним

Как писал УНН, 1 ноября в поселке Великая Дымерка Киевской области машина въехала в школьный автобус, в результате чего пострадала 12-летняя пассажирка авто.

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