Украинцам, которые отапливают свое жилье дровами и углем повысят помощь: что известно

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Дополнительную поддержку для прохождения зимнего периода получат украинцы, которые отапливают свое жилье дровами и углем. Соответствующее решение приняло правительство. Теперь для покупки дров и угля можно будет получить до 16 234 грн в год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал.

Детали

Отмечается, что принятое правительством постановление существенно увеличивает объем финансовой поддержки домохозяйств, которые отапливают свое жилье дровами и углем.

Согласно ему, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят:

для предоставления льгот:

на уголь – 1,87 т; на дрова – 6,22 т

предоставление субсидии:

на уголь – 2,23 т; на дрова – 7,41 т

Размер финансовой поддержки для украинцев, которые пользуются для отопления углем или дровами, возрастет в несколько раз. К этому времени общий предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо составлял 6973 грн на домохозяйство в год. Теперь помощь может увеличиться до 16 234 грн в год.

Размер субсидии и дополнительной поддержки рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, и зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо, оплатит государство и международные партнеры.

Повысят выплаты всем гражданам, которые имеют право на назначение льготы или субсидии на твердое печное топливо. Исключение - граждане, которым за счет программ международных гуманитарных агентств уже была осуществлена выплата на приобретение твердого топлива на 2023-2024 отопительный период в размере, который не меньше размеров, определенных данным проектом.

Отмечается, что для перерасчета размера выплат льгот и субсидии на твердое печное бытовое топливо в текущем году не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд Украины.

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Если вашей семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого печного топлива, – вам пересчитают ее размер автоматически. Но необходимо дать согласие Пенсионному фонду на передачу ваших данных международному донору для оплаты вам повышенного размера поддержки, в соответствии с данным Решением. Согласие можно предоставить в ответ на смс-сообщение, которое поступит семьям, которые уже получают субсидии на твердое печное топливо, или же через электронный кабинет Пенсионного фонда, или же обратившись в отделение ПФУ.

Проект реализуется совместно с международными партнерами Украины, в частности УВКБ ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат.

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