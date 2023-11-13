Бывшего премьера Британии назначают новым министром иностранных дел - The Telegraph

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон будет министром иностранных дел. Он вернется в политику после того, как ушел в отставку в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph и Reuters, передает УНН.

Детали

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вызвал бурю спекуляций в понедельник, в связи с тем, что его заметили на Даунинг-стрит. В это время в кабинете министров происходила перестановка - премьер Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман. Согласно сообщению The Telegraph, Кэмерон появился в резиденции премьер-министра неслучайно - его должны были утвердить на пост министра иностранных дел.

Справочно

Дэвид Кэмерон — британский политик, вошедший в парламент страны в 2001 году и ставший лидером «Консервативной партии» после победы на выборах в декабре 2005 года.

Он был избран премьер-министром Соединённого Королевства в 2010 году, в дальнейшем был переизбран на эту должность в 2015 году.

После решения Великобритании покинуть Европейский Союз в июне 2016 года, Кэмерон покинул пост премьер-министра 13 июля 2016 года.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман после споров о контроле над пропалестинским маршем на улицах Лондона.