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В Токмаке слышали три громких взрыва в пригороде - Федоров

В Токмаке слышали три громких взрыва в пригороде - Федоров

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В пригороде временно оккупированного Токмака в Запорожской области прогремело по меньшей мере три громких взрыва, сообщил в понедельник мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Цитата

"Токмак. Жители сообщают о как минимум трех громких взрывах в пригороде", - написал Федоров в Telegram.

Напомним 

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Силы обороны, как указывают в Генштабе, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Источник: УНН
Теги: оккупация, Запорожье и Запорожская область, война, взрывы
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