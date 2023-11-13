россияне обстреляли машину в пригороде Херсона: пострадал двухмесячный младенец, есть погибший

КИЕВ. 13 ноября. УНН. российские войска сегодня обстреляли из артиллерии автомобиль в пригороде Херсона. В результате машина загорелась, 64-летний мужчина погиб, ранения получил двухмесячный ребенок, его мама в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

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«Под звуки спецсигнала ювенальные полицейские мчатся в Херсонскую больницу. На руках - двухмесячный ребенок.

В полдень россияне в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались с медосмотра», - написал Клименко в Telegram.

Детали

По его словам, в результате попадания автомобиль загорелся. 36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Как отметил Клименко, вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла.

Предварительно, у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы.

Дополнение

российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 53 раза, есть погибший и раненый.