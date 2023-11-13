Экс-нардепа Илью Киву заочно приговорили к 14 годам за госизмену

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщил Лычаковский районный суд Львова, передает УНН.

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“Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации), ч.1 ст.111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины), ч. 2 ст. 436-1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, которое является представителем власти), ст.436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины и окончательно назначил Илье Киве наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества”, — говорится в решении суда.

Дополнение

Рассмотрение уголовного производства осуществлялось в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого, поскольку Кива скрывается от органов следствия и суда в рф, а также объявлен в международный розыск.

В суде отметили, что приговор в законную силу еще не вступил и в течение тридцати дней со дня его провозглашения может быть обжалован во Львовский апелляционный суд.

Напомним

В августе Государственное бюро расследований бывшему народному депутату Илье Киве о подозрении в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.

