Ермак с украинской делегацией прибыл в США: провел первую встречу

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в США, где уже встретился с украинской и крымскотатарской общинами в Украинском доме в Вашингтоне, о чем сам сообщил в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Цитата

"В составе украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Буду иметь встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Формула мира Президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и еще много важных тем", - сообщил Ермак накануне вечером.

Детали

"Встретился с украинской и крымскотатарской общинами в Украинском доме в Вашингтоне. Рассказал о ситуации на поле боя и потребности Украины в оборонной и финансовой помощи", - отметил Ермак уже сегодня утром.

По словам Ермака, он отметил, что несмотря на войну наше государство ускорило продвижение в ЕС и НАТО, о чем свидетельствуют вильнюсская Совместная декларация о поддержке Украины и рекомендация Европейской комиссии о начале переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Поблагодарил за всестороннюю поддержку нашей страны, которую украинская и крымскотатарская общины США оказывали в это сложное для Украины время. Отметил многолетние усилия американских украинцев, направленные на информирование общества США о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине, 90-ю годовщину которого отмечают в этом году, и способствовали официальному признанию во многих штатах Голодомора геноцидом украинского народа", - указал руководитель ОП.

Напомним

Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонные разговоры с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Чиновники рассмотрели ситуацию на самых горячих участках фронта, а также обсудили "Формулу мира" президента Зеленского.