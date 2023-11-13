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В высокогорье Карпат настоящая зима: спасатели призывают украинцев не ходить в горы

В высокогорье Карпат настоящая зима: спасатели призывают украинцев не ходить в горы

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 7° мороза и снежило. В ГСЧС просят украинцев воздержаться от похода в горы, передает УНН.

Цитата

“Настоящая зима на горе Поп Иван Черногорский. Температура воздуха на вершине сегодня -7°С, скорость ветра 10 м/с, видимость ограничена, снежит”, - резюмировали в ведомстве.

Спасатели просят украинцев отложить поход в горы до более благоприятных погодных условий.

Напомним

Спасатели напоминают, что горный отдых требует от каждого туриста ответственности и готовности. В ГСЧС рассказали основные правила пребывания в горах.

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Источник: УНН
Теги: снег, зима, Карпаты
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