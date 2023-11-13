Новым главой МИД Британии стал экс-премьер Кэмерон: в одном из первых заявлений он упомянул об Украине

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Новым министром иностранных дел Великобритании стал Дэвид Кэмерон, который ранее возглавлял британское правительство, сообщили в офисе премьер-министра страны. Кэмерон в одном из первых заявлений по поводу новой должности указал, что сейчас мир столкнулся со многими вызовами, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке, и в это время как никогда важно было поддержать наших союзников, передает УНН.

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"Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам, делам содружества наций и развития", - сообщили в британском правительстве в соцсети X.

Детали

Дэвид Кэмерон в соцсети X указал, что "премьер-министр попросил меня стать его министром иностранных дел и я с радостью согласился".

"Мы столкнулись с огромным набором международных вызовов, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных изменений для этой страны редко было важнее поддержки наших союзников, укрепления нашего партнерства и того, чтобы убедиться, что наш голос услышан", - отметил новый глава МИД Британии.

Кэмерон указал, что хотя был "вне передовой политики" в течение последних семи лет, он надеется, что его опыт – как лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести лет – поможет ему "помочь премьер-министру справиться с этими жизненно важными вызовами".

Он подчеркнул, что "работа по обеспечению стабильности и безопасности на мировой арене важна и прямо соответствует нашим национальным интересам". "Международная безопасность является жизненно важной для нашей внутренней безопасности", - отметил Кэмерон.

"Хотя я, возможно, не согласен с некоторыми отдельными решениями, мне ясно, что Риши Сунак – сильный и способный премьер-министр, который демонстрирует образцовое лидерство в трудное время. Я хочу помочь ему обеспечить безопасность и процветание, в которых нуждается наша страна, и быть частью самой сильной возможной команды, которая служит Соединенному Королевству и которую можно будет представить стране во время всеобщих выборов", - указал он.

При этом Кэмерон отметил работу на полученной должности главы МИД своего предшественника Джеймса Клеверли, "с которым я с нетерпением жду возможности поработать на его жизненно важной новой должности".

Ранее

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел перестановки в правительстве. Уволил с должности министра внутренних дел Суэллу Браверман. На эту должность назначил министра иностранных дел Джеймса Клеверли.