Агент российского гру "Буратино": в СБУ подтвердили объявление Дубинскому подозрения в государственной измене

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу рф. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о народном депутате Александре Дубинском.

Цитата

«Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины. По материалам следствия, он имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации, которую сформировало главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как Гру)», - говорится в сообщении СБУ.

Детали

Отмечается, что основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это ее участники получали деньги от военной разведки РФ.

По имеющимся данным, финансирование сети стоило более 10 млн американских долларов.

По данным СБУ, нардеп распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Для «разгона» пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру владимиром алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины.

Операционным руководством вражеской группы с территории рф занимался его заместитель – алексей савин.

По данным следствия, кроме народного депутата в состав враждебной группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, который накануне полномасштабного вторжения рф сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. Он имел позывной «Птичка» и сейчас скрывается за границей. Отмечается, что Кулик публично занимался псевдоправовым «обоснованием» фейков в пользу кремля.

Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник гру времен СССР Игорь Колесников, который по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за государственную измену.

Дополнение

В настоящее время, на основании собранных доказательств, Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского гру алексееву и мавину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам рф: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее

УНН со ссылкой на собственные источники сообщал, что нардепу Александру Дубинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Как мы писали ранее, сегодня в рамках расследования уголовного производства о государственной измене у нардепа проводились обыски. Сообщалось, что обыски у нардепа проводят сотрудники СБУ и ГБР. Тогда же собеседник УНН добавил, что нардеп «фигурирует в деле о государственной измене».

Напомним

10 ноября УНН сообщал, что работники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу. Как стало известно УНН от источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Дубинском.

3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.

6 ноября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в незаконной переправке лиц через границу.

Как сообщал УНН, обвинение в суде ходатайствовало об избрании для нардепа Дубинского меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.