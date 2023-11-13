Херсон снова под обстрелом армии рф - ГВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Херсон снова обстреливают российские войска, а именно - центр города, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"Херсон под вражеским огнем! Армия рф с временно оккупированного левого берега обстреливает центр города. Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве!" - написал Мрочко в Telegram.

Дополнение

В ВС ВСУ предупредили Херсонскую и Донецкую области об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения.