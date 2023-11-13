На Днепропетровщине работает ПВО по вражескому БпЛА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В небе над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны работают по вражескому беспилотнику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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«Днепропетровская область - работает ПВО по вражескому БпЛА», - говорится в сообщении в Telegram.

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Председатель ОВА Сергей Лысак призвал местных жителей не игнорировать тревогу.

«Внимание. Сигнал воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких», - написал он в Telegram.

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Также в Воздушных силах сообщают об активности вражеской тактической авиации, есть угроза применения авиационного вооружения для Херсонской и Донецкой областей.