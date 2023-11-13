Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
13305

На Днепропетровщине работает ПВО по вражескому БпЛА

На Днепропетровщине работает ПВО по вражескому БпЛА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В небе над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны работают по вражескому беспилотнику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Цитата

«Днепропетровская область - работает ПВО по вражескому БпЛА», - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

Председатель ОВА Сергей Лысак призвал местных жителей не игнорировать тревогу.

«Внимание. Сигнал воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких», - написал он в Telegram.

Добавим

Также в Воздушных силах сообщают об активности вражеской тактической авиации, есть угроза применения авиационного вооружения для Херсонской и Донецкой областей.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.