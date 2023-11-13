Новости: Война
13 ноября 2023, 14:20 • Татьяна Краевская • 13305
На Днепропетровщине работает ПВО по вражескому БпЛА
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В небе над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны работают по вражескому беспилотнику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Цитата
«Днепропетровская область - работает ПВО по вражескому БпЛА», - говорится в сообщении в Telegram.
Дополнение
Председатель ОВА Сергей Лысак призвал местных жителей не игнорировать тревогу.
«Внимание. Сигнал воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких», - написал он в Telegram.
Добавим
Также в Воздушных силах сообщают об активности вражеской тактической авиации, есть угроза применения авиационного вооружения для Херсонской и Донецкой областей.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram