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Президент Южной Кореи усматривает, что КНДР и война рф против Украины как-то связаны

Президент Южной Кореи усматривает, что КНДР и война рф против Украины как-то связаны

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Война рф против Украины и конфликт на Ближнем Востоке как-то связаны с КНДР, прямо или косвенно, как пишет Yonhap, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином, передает УНН.

Детали

Президент заявил, что "украинско-российская война и конфликт между Израилем и ХАМАС имеют какое-то отношение к Северной Корее, прямо или косвенно".

Он призвал США сохранять общую оборонительную позицию союзников против северокорейских провокаций, включая угрозы внезапных атак, напоминающих тактику террористов ХАМАС.

Глава минобороны США сказал, что американский президент Джо Байден привержен дальнейшему укреплению альянса с Южной Кореей "больше, чем когда-либо".

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Израиль, КНДР, война, сектор Газа, Южная Корея
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