Сущность "конфликтов" на Ближнем Востоке и в Украине "совершенно разная" - Боррель

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне заседания министров иностранных дел европейских государств 13 ноября заявил, что ЕС пристально следит за положением в секторе Газа, но при этом никоим образом не отвлекается от помощи Украине в ее обороне от российской агрессии. При этом Боррель указал, что бои на Ближнем Востоке отличаются от российской войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Цитата

«Не забывайте об Украине. Боевые действия продолжаются. Киев подвергся бомбардировке. россия атаковала гражданское судно в Черноморском коридоре, через который экспортируют зерно. Наша помощь увеличивается. Я вам могу сказать, что она достигла 27 миллиардов на военную помощь. Это самая большая за все времена цифра. Мы дальше обучаем украинских солдат. Мы продолжаем поддерживать Украину», - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Также Боррель заметил, что сущность «конфликтов» на Ближнем Востоке и в Украине «совершенно разная». Это надо иметь в виду, оценивая упреки о двойных стандартах в адрес ЕС, подчеркнул топ-дипломат ЕС.

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Детали

Жозеп Борель, отвечающий за вопросы внешней политики и безопасности ЕС, сказал на собрании министров иностранных дел европейских государств 13 ноября, что 27 стран организации согласовали призывы к «паузам и гуманитарным коридорам» во время боевых действий Израиля против организации ХАМАС в секторе Газа.

Он отметил, что страны Евросоюза осуждают ХАМАС за использование гражданских людей и больниц в качестве «щитов» и призывают Израиль «проявить наибольшую сдержанность, чтобы беречь жизни гражданских лиц».

Напомним

Украина будет в центре повестки дня наряду с войной на Ближнем Востоке на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.