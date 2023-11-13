По гуманитарному коридору в Черном море прошел уже 100-й корабль - посол США

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня уже 100-е судно вышло по Черноморскому гуманитарному коридору, которым доставлено миру 3,7 млн тонн продукции. Об этом сообщила в понедельник посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

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«Сегодня 100-й корабль вышел по Черноморскому гуманитарному коридору - экспортному спасательному пути для Украины, по которому доставлено миру 3,7 млн тонн продовольствия и товаров», - написала Бриджит Бринк в социальной сети Х.

Напомним

9 ноября сообщалось, что из портов Большой Одессы, с 8 августа 91 судно вывезло 3,3 млн тонн сельскохозяйственной и металлопродукции, 116 судов зашли в три порта.

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