Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5430

По гуманитарному коридору в Черном море прошел уже 100-й корабль - посол США

По гуманитарному коридору в Черном море прошел уже 100-й корабль - посол США

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня уже 100-е судно вышло по Черноморскому гуманитарному коридору, которым доставлено миру 3,7 млн тонн продукции. Об этом сообщила в понедельник посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

«Сегодня 100-й корабль вышел по Черноморскому гуманитарному коридору - экспортному спасательному пути для Украины, по которому доставлено миру 3,7 млн тонн продовольствия и товаров», - написала Бриджит Бринк в социальной сети Х.

Напомним

9 ноября сообщалось, что из портов Большой Одессы, с 8 августа 91 судно вывезло 3,3 млн тонн сельскохозяйственной и металлопродукции, 116 судов зашли в три порта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: динамика "зернового коридора" положительная, финализируем формат страхования для судов

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Черное море, зерновой коридор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.