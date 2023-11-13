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Омбудсман обратился в СБУ из-за того, что Фарион распространила персональные данные студента из Крыма

Омбудсман обратился в СБУ из-за того, что Фарион распространила персональные данные студента из Крыма

Дмитрий Лубинец

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в СБУ из-за того, что экс-нардеп и языковед Ирина Фарион распространила персональные данные крымского студента, чем создала угрозу его безопасности, пишет УНН.

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«Я в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и дали юридическую оценку»,- написал Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что народный депутат ВРУ 7 созыва и должна была бы знать о важности защиты персональных данных. Однако, "этот человек публично предоставил фамилию, имя’, место учебы парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента.

Детали

После того, как 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма стало известно, что юношей заинтересовался оккупационный «Центр борьбы с экстремизмом» российского министра внутренних дел.

По словам омбудсмена даже широко известный факт того, что оккупационная администрация в Крыму давит на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов, не остановил Фарион в условиях военного положения разгласить персональные данные парня. «Это не только вмешательство в частную жизнь человека, но и вызванная угроза личной безопасности и жизни студента», - отметил Лубинец.

Напомним

Это не первый скандал Ирины Фарион за последнее время. 5 ноября она раскритиковала русскоязычных украинских военных, в частности Фарион сказала, что не может назвать их украинцами.

Впоследствии Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в СБУ и Национальную полицию Украины относительно негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств. 

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Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, студенты, омбудсмен
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