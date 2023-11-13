В Закарпатье сотрудники военкомата посреди ночи задержали водителя автобуса, который вез детей на соревнование: что говорят в ТЦК

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Ужгороде сотрудники ТЦК забрали в военкомат водителя автобуса, который привез детей из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. Об этом сообщил журналист Виталий Павловский в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Водитель икаруса, перевозящий детей из Винницы в Ужгород, из отеля на спорткомплекс и снова в отель, заночевал в хостеле «Монада», где его в 01.30 ночи вместе с другими мужчинами закрутили военные вместе с полицией!» - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что мужчина попытался объяснить, что является единственным водителем для детской группы спортсменов, однако сотрудники ТЦК не приняли его слова к сведению.

В военкомате у мужчины отобрали телефон и не дали связаться с родными и тренерами и после ВВК его направили в учебный центр в Чернигове.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял ситуацию под контроль. Чиновник обещал решить вопрос безопасности и транспортировки детей.

Дополнение

Со своей стороны, в Закарпатском областном ТЦК отметили, что мужчина не имел законных оснований на отсрочку от мобилизации.

«В сети интернет распространяется информация о возможных противоправных действиях представителей Закарпатского ОТЦК и СП. Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: во время совместных мероприятий с Национальной полицией Украины по проверке соблюдения правил воинского учета и выявления граждан, уклоняющихся от мобилизации, представителями совместных групп было обнаружено гражданина, который не предоставил информации о пребывании на воинском учете», – сообщили в ТЦК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Львовщине работники ТЦК затолкали в авто мужчину без его согласия: проводится проверка