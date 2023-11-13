Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6510

ЦАХАЛ нанес более четырех тысяч ударов по объектам ХАМАС

ЦАХАЛ нанес более четырех тысяч ударов по объектам ХАМАС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла около 4300 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в понедельник, пишет УНН.

Цитата

«Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа, авиация и наземные силы нанесли 4300 ударов», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала наземного наступления Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням пусковых установок противотанковых ракет и по около 300 туннелям ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, повреждено 3000 объектов террористической инфраструктуры, включая более 100 сооружений, оснащенных взрывчаткой, и сотням командных и контрольных центров ХАМАС.

Напомним

Как сообщал УНН, 12 ноября Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что они ответили на трансграничный обстрел Голанских высот авиаударом по «террористической инфраструктуре» в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦАХАЛ заявили, что с начала войны ликвидировали 10 бригадных командиров батальонов ХАМАС

Источник: УНН
Теги: Израиль, сектор Газа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.