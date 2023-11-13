ЦАХАЛ нанес более четырех тысяч ударов по объектам ХАМАС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла около 4300 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в понедельник, пишет УНН.

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«Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа, авиация и наземные силы нанесли 4300 ударов», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала наземного наступления Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням пусковых установок противотанковых ракет и по около 300 туннелям ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, повреждено 3000 объектов террористической инфраструктуры, включая более 100 сооружений, оснащенных взрывчаткой, и сотням командных и контрольных центров ХАМАС.

Напомним

Как сообщал УНН, 12 ноября Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что они ответили на трансграничный обстрел Голанских высот авиаударом по «террористической инфраструктуре» в Сирии.

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