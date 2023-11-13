Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
4920

россияне обстреляли одну из больниц в Херсоне

россияне обстреляли одну из больниц в Херсоне

КИЕВ. 13 ноября. УНН. российские войска сегодня обстреляли одну из больниц в Херсоне, уничтожена машина скорой медицинской помощи и другие автомобили. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

«российская армия обстреляла одну из больниц в Херсоне. В результате обстрела уничтожена "скорая" и другие автомобили», - написал Прокудин в Telegram.

Он также добавил, что сейчас информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Ранее

УНН сообщал, что Херсон снова обстреливают российские войска, а именно – центр города. 

Дополнение

российские войска сегодня обстреляли из артиллерии машину в пригороде Херсона. В результате машина загорелась, 64-летний мужчина погиб, ранения получил двухмесячный ребенок, его мама в тяжелом состоянии находится в больнице.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.