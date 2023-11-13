россияне обстреляли одну из больниц в Херсоне

КИЕВ. 13 ноября. УНН. российские войска сегодня обстреляли одну из больниц в Херсоне, уничтожена машина скорой медицинской помощи и другие автомобили. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

«российская армия обстреляла одну из больниц в Херсоне. В результате обстрела уничтожена "скорая" и другие автомобили», - написал Прокудин в Telegram.

Он также добавил, что сейчас информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Ранее



УНН сообщал, что Херсон снова обстреливают российские войска, а именно – центр города.

Дополнение

российские войска сегодня обстреляли из артиллерии машину в пригороде Херсона. В результате машина загорелась, 64-летний мужчина погиб, ранения получил двухмесячный ребенок, его мама в тяжелом состоянии находится в больнице.