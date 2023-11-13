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62-летняя жительница Севастополя пыталась поджечь российский военкомат - СМИ

62-летняя жительница Севастополя пыталась поджечь российский военкомат - СМИ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Севастополе во временно оккупированном Крыму местная жительница попыталась поджечь здание российского военкомата. Об этом со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 11 ноября около 19 часов вечера 62-летняя жительница Севастополя по имени Наталья подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью, вероятно, «коктейль Молотова», и бросила ее в дверь здания. После этого начался пожар.

Российские СМИ утверждают, что возгорание было ликвидировано сотрудниками военкомата, а женщину задержали.

Силовики рф и российские военные официально не сообщали об этом инциденте.

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Источник: УНН
Теги: Крым, военкомат
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