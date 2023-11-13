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На фронт передали две бронированные "скорые" от United24 - Федоров

На фронт передали две бронированные "скорые" от United24 - Федоров

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На фронт для эвакуации раненых передали еще две машины “скорой”, приобретенные на средства с платформы United24. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

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“Передали на фронт еще две бронированные скорые от UNITED24. Автомобили помогают медикам эвакуировать раненых с линии фронта и спасать сотни жизней. Каждая машина бронированная и соответствует баллистическим стандартам НАТО. Защищает от пуль, артиллерийских осколков, боеприпасов кинетического действия и т.д.”, — говорится в заметке.

Дополнение

По словам Федорова, еще одной особенностью переданных автомобилей является то, что они могут ехать даже на спущенном колесе со скоростью от 50 до 150 км.

Всего за средства собранные через платформу United24 в Канаде закуплено 13 бронированных авто, 6 из них — уже в Украине.

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Источник: УНН
Теги: Украина, скорая помощь, война
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