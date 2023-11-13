Заручился поддержкой каталонских сепаратистов: что известно о кандидате на пост премьера Испании

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В четверг в парламенте Испании состоится голосование по утверждению Педро Санчеса на должности премьер-министра. Об этом пишет AFP News Agency, передает УНН.

Детали

Ожидается, что по итогам голосования Санчеса, который заручился поддержкой большинства депутатов, включая представителей Каталонии, выступающих за автономию, приведут к присяге в качестве премьер-министра Испании. При поддержке крайне левых, с которыми сотрудничает уже три года, а также партий, представляющих басков, каталонцев и Канарские острова, Санчес может рассчитывать на получение 179 голосов из 350 депутатов парламента, где большинство составляет 176.

По данным СМИ, в обмен на голоса каталонских партий Санчес согласился на спорную амнистию для тех, кто участвовал в неудачной попытке отделения региона от Испании в 2017 году.

Напомним

План амнистии серьезно расколол испанское общественное мнение: в воскресенье сотни тысяч людей вышли на демонстрации против него по всей стране.