Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
3720

Заручился поддержкой каталонских сепаратистов: что известно о кандидате на пост премьера Испании

Заручился поддержкой каталонских сепаратистов: что известно о кандидате на пост премьера Испании

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В четверг в парламенте Испании состоится голосование по утверждению Педро Санчеса на должности премьер-министра. Об этом пишет AFP News Agency, передает УНН.

Детали

Ожидается, что по итогам голосования Санчеса, который заручился поддержкой большинства депутатов, включая представителей Каталонии, выступающих за автономию, приведут к присяге в качестве премьер-министра Испании. При поддержке крайне левых, с которыми сотрудничает уже три года, а также партий, представляющих басков, каталонцев и Канарские острова, Санчес может рассчитывать на получение 179 голосов из 350 депутатов парламента, где большинство составляет 176.

По данным СМИ, в обмен на голоса каталонских партий Санчес согласился на спорную амнистию для тех, кто участвовал в неудачной попытке отделения региона от Испании в 2017 году.

Напомним

План амнистии серьезно расколол испанское общественное мнение: в воскресенье сотни тысяч людей вышли на демонстрации против него по всей стране.

Источник: УНН
Теги: Испания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.