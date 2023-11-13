В Нидерландах и Бельгии проходят масштабные военные учения

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Нидерландах и Бельгии в течение двух недель пройдут масштабные военные учения под названием «Кельтское восстание». Отмечается, что это ежегодное мероприятие, которое никак не связано с военными конфликтами в мире. Об этом сообщило VRT NWS со ссылкой на слова бельгийского полковника Клаудио Мадиле, пишет УНН.





Цитата

«Эти учения не имеют ничего общего с войной между Израилем и Палестиной и между россией и Украиной», - говорит полковник Клаудио Мадиле.

«Это ежегодные учения, во время которых солдаты отрабатывают такие ситуации, как медицинская эвакуация и антитеррористические действия», - отметил он.

Детали

В течение двух недель в Нидерландах на улицах провинции Лимбург и в Бельгии в Антверпене пройдут очередные масштабные военные учения. В "Кельтском восстании" принимают участие около 900 солдат, из которых около 700 можно увидеть на улицах. Также задействовано 150 единиц техники.

По словам полковника, тренировки будут проходить на улице, чтобы ситуация была максимально реалистичной. Также он предупреждает, что будет слышна стрельба, однако будут использоваться тренировочные боеприпасы, которые не несут никакой опасности при правильном обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять F-16 из Нидерландов направляются в Румынию на обучение украинских пилотов