Несмотря на войну: McDonald's открыл новый ресторан в Украине

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Кировоградской области в городе Александрия отрылся новый ресторан McDonald’s. Об этом рассказал Александрийский городской голова Сергей Кузьменко, передает УНН.

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“В Александрии открылся “МакДональдз”. Эта история началась еще до войны. Александрия на карте МакДональдза в мире – это показатель того, что город развивается и становится видимым для компаний с мировым именем. Спасибо МакДональдзу за такую инвестицию, за почти 100 рабочих мест!” - говорится в сообщении Кузьменко.

Детали

Площадь нового ресторана - более 470 кв. м, есть 10 цифровых терминалов самообслуживания, 123 места в зале и 122 - на террасе, рядом - детская площадка.

Заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности. Ресторан закрывается во время воздушной тревоги и возобновляет работу ориентировочно через час после ее отбоя.

Александрийский McDonald's стал 96-м среди ресторанов сети, которые сейчас работают в Украине.

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