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Несмотря на войну: McDonald's открыл новый ресторан в Украине

Несмотря на войну: McDonald's открыл новый ресторан в Украине

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Кировоградской области в городе Александрия отрылся новый ресторан McDonald’s. Об этом рассказал Александрийский городской голова Сергей Кузьменко, передает УНН.

Цитата

“В Александрии открылся “МакДональдз”. Эта история началась еще до войны. Александрия на карте МакДональдза в мире – это показатель того, что город развивается и становится видимым для компаний с мировым именем. Спасибо МакДональдзу за такую инвестицию, за почти 100 рабочих мест!” - говорится в сообщении Кузьменко.

Детали

Площадь нового ресторана - более 470 кв. м, есть 10 цифровых терминалов самообслуживания, 123 места в зале и 122 - на террасе, рядом - детская площадка.

Заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности. Ресторан закрывается во время воздушной тревоги и возобновляет работу ориентировочно через час после ее отбоя.

Александрийский McDonald's стал 96-м среди ресторанов сети, которые сейчас работают в Украине.

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Источник: УНН
Теги: Кропивницкий и Кировоградщина, ресторан
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