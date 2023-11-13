Перепутали с министром: прокуратура Португалии ошибочно обвинила премьера в коррупции

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта был ошибочно обвинен в коррупции, поскольку прокуратура неправильно расшифровала записи и перепутала его с министром экономики — Антониу Коштой Силвой. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

Детали

Португальская прокуратура неправильно расшифровала записи прослушки, которые якобы указывают на причастность премьер-министра к коррупционному скандалу.

После чего португальские правоохранители провели обыски в нескольких министерствах и в резиденции премьера. Проверки привели к ряду арестов, в частности были задержаны руководитель аппарата премьер-министра Витор Эскариа, президент городского совета, консультант и двое представителей администрации.

Тогда премьер-министр заявил, что не совершал преступлений, но согласен уйти в отставку. Политик также заверил, что готов к сотрудничеству с судом.

Дополнение

Расследование касается сделки, которая позволила компании Lusorecurso разработку литиевой шахты в Монталегре. Правоохранители были убеждены, что к этому причастен Антониу Кошта. Однако, как обнаружила прокуратура, записи прослушивания указывают на министра экономики, а не на премьер-министра, которого обвинили ранее.

Напомним

На фоне коррупционного сканадала президент Республики Португалия Марселу Ребелу де Соуза объявил, что распускает парламент (Ассамблея Республики), а также сообщил о назначении досрочных выборов в законодательные органы на 10 марта.

Таким образом ошибка прокуратуры стала причиной потери главы правительства и привела к расформированию парламента.

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