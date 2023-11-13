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В Румынии открылся центр для обучения украинских пилотов на истребителях F-16

В Румынии открылся центр для обучения украинских пилотов на истребителях F-16

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Румынии открылся центр подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16. Об этом сообщил в соцсети X министр обороны Румынии Анхель Тилвар, информирует УНН

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«Торжественно открыли с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен и послом США в Румынии Кэтлин Кавалек учебный центр F16 на 86-й авиабазе в Фетеште! Это событие усиливает двустороннее сотрудничество, укрепляет безопасность союзников, готовит румынских пилотов для будущего флота F16 и оказывает поддержку Украине», - говорится в сообщении.

Дополнение

Учебный центр расположен на военно-воздушной базе Фетешти, что в 150 километрах к востоку от Бухареста.

На учениях инструкторов и технический персонал будет обеспечивать компания Lockheed - производитель F-16. По оценкам, подготовка украинских пилотов на F-16 займет не менее полугода.

Добавим

Первые пять истребителей власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

В США уже началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, учения, война
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