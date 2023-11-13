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Пакет военной помощи Украине на 500 млн евро от ЕС все еще заблокирован - СМИ

Пакет военной помощи Украине на 500 млн евро от ЕС все еще заблокирован - СМИ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пакет военной помощи Украине на 500 млн евро от ЕС на фоне очередной встречи министров иностранных дел стран блока все еще заблокирован, сообщил в понедельник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"Очередная дискуссия по Украине сегодня в Брюсселе между 27 министрами иностранных дел стран ЕС. И все еще блокирование 8-го транша (500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины", - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

Перед этим 23 октября на заседании министров иностранных дел стран ЕС снова не смогли одобрить предоставление очередного транша военной помощи для Украины на 500 миллионов евро, тогда Венгрия выдвинула очередное требование.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, военная помощь
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