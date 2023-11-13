российские солдаты на передовой массово употребляют наркотики и алкоголь - британская разведка

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Данные СМИ о том, что до 15% российских солдат из числа подразделений, воюющих на территории Украины, употребляют наркотики, соответствуют многочисленным сообщениям о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей. Об этом сообщается в очередном отчете Минобороны Британии, подготовленном на основе разведданных, передает УНН.

Детали

В Минобороны Британии считают одной из основных причин низкой дисциплины и злоупотребления психоактивными веществами в российской армии отсутствие ротации боевых подразделений. Ведомство напоминает, что по данным независимых российских СМИ, до 15% российских солдат в Украине употребляют наркотики, в частности амфетамины и каннабис, и что их легко достать даже на передовой.

Цитата

«Эти сообщения заслуживают доверия и соответствуют многочисленным сообщениям о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих, поступающих с момента вторжения», - говорится в сообщении Минобороны.

Дополнительно

Разведка Британии считает, что российские командиры могут часто наказывать тех, кто злоупотребляет наркотиками и алкоголем, отправляя их в штурмовые отряды "Штурм-З". Эти отряды фактически превратились в карательные подразделения.

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