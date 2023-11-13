Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
16695

российские солдаты на передовой массово употребляют наркотики и алкоголь - британская разведка

российские солдаты на передовой массово употребляют наркотики и алкоголь - британская разведка

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Данные СМИ о том, что до 15% российских солдат из числа подразделений, воюющих на территории Украины, употребляют наркотики, соответствуют многочисленным сообщениям о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей. Об этом сообщается в очередном отчете Минобороны Британии, подготовленном на основе разведданных, передает УНН.

Детали

В Минобороны Британии считают одной из основных причин низкой дисциплины и злоупотребления психоактивными веществами в российской армии отсутствие ротации боевых подразделений. Ведомство напоминает, что по данным независимых российских СМИ, до 15% российских солдат в Украине употребляют наркотики, в частности амфетамины и каннабис, и что их легко достать даже на передовой.

Цитата

«Эти сообщения заслуживают доверия и соответствуют многочисленным сообщениям о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих, поступающих с момента вторжения», - говорится в сообщении Минобороны.

Дополнительно

Разведка Британии считает, что российские командиры могут часто наказывать тех, кто злоупотребляет наркотиками и алкоголем, отправляя их в штурмовые отряды "Штурм-З". Эти отряды фактически превратились в карательные подразделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: кремль вепонизирует историю для привития антизападничества в сознании россиян - британская разведка

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.