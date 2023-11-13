Первая гражданская жертва оккупантов в Крыму: будут судить военного рф и "самообороновцев", причастных к похищению Аметова

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении двух участников «Самооборона Крыма» и бывшего военного рф, которые причастны к похищению крымскотатарского активиста, Героя Украины (посмертно) Решата Аметова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АК Крым и города Севастополя, пишет УНН.

Детали

Решат Аметов - первая гражданская жертва российской агрессии в Крыму. В марте 2014 года он вышел на главную площадь Симферополя на одиночный пикет против оккупации полуострова. Именно оттуда он был похищен. Через две недели, тело замученного и убитого активиста было найдено в Белогорском районе полуострова.

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«В конце 2019 года прокуратура и полиция автономии установили и сообщили о подозрениях указанным лицам. Тогда, благодаря совместной работе правоохранителей и правозащитников, не имея доступа к территории, месту совершения преступления и тела потерпевшего, удалось установить обстоятельства преступления. Это был важный промежуточный шаг», - отметил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

Отмечается, что в течение расследования, прокуроры прибегали к различным механизмам сбора доказательств, в результате чего были получены неоспоримые подтверждения совершения обвиняемыми этого и других преступлений.

Обвиняемых будут судить за совершение ряда тяжких преступлений: лишение свободы или похищение человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины, в редакции 2014), посягательство на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины, в редакции 2014), участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 260 УК Украины, в редакции 2014).

Действия двух обвиняемых - граждан Украины - также квалифицированы как государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины, в редакции 2014 года).

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