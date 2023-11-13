Кулеба на Совете министров иностранных дел ЕС: "Все наше внимание должно быть на тех, кто на передовой"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в Совете министров иностранных дел Европейского Союза. Он призвал увеличить военную помощь для Украины, принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также ускорить работу над 12 пакетом санкций против рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Глава МИД выразил благодарность ЕС за предоставление оружия и боеприпасов. Также рассказал о том, как решение Еврокомиссии, которая рекомендовала открыть переговоры о вступлении в Европейский союз, повлияло на украинцев.

“Благодаря положительной рекомендации Еврокомиссии украинцы почувствовали, что наша борьба не напрасна, что наши усилия признаны. Мы рассчитываем на единодушную поддержку ваших лидеров в декабре, когда Европейский Совет встретится для принятия решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС”, - отметил он.

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Министр также сообщил о военных потребностях Украины. Он призвал увеличить военную поддержку и сократить время ее доставки. В частности речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях.

Глава МИД отдельно отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

“Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению 1 миллиона артиллерийских боеприпасов”, - отметил министр.

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Кулеба напомнил свой призыв к созданию общего пространства оборонных индустрий государств ЕС и стран-кандидатов на вступление: “Впоследствии это сотрудничество должно стать одним из столпов Общей политики безопасности и обороны ЕС”. Он также призвал ускорить принятие 12 пакета санкций ЕС против России.

На фоне обострения на Ближнем Востоке Кулеба предложил существенно усилить сотрудничество со странами Африки, арабского мира, Азии и Южной Америки. По словам украинского министра, сегодня существуют два инструмента для укрепления контактов с этими регионами: украинская Формула мира и гуманитарная программа Grain From Ukraine.

Министр напомнил, что 25 ноября в Киеве состоится второй Международный саммит по продовольственной безопасности, посвященный программе Grain From Ukraine. Он призвал ЕС и государства-члены принять в нем участие.

“Сейчас в Европе идет война, масштаба которой наш континент не видел 80 лет. Все наше внимание должно быть на тех, кто на передовой. В наших общих интересах предоставить украинскому пехотинцу все необходимые средства и принять решения, которые поднимают моральный дух, - подытожил министр.

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