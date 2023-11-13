Наземные войска Израиля достигли предполагаемого командного центра, который находится под больницей Аль-Шифа

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В понедельник силы ЦАХАЛ подошли к воротам Аль-Шифа, главной больницы города Газа, под которой, как считает израильская сторона, размещены командные пункты ХАМАС. Это утверждение отрицается представителями палестинской террористической группировки, вместе с тем руководство больницы Аль-Шифа описывает сложившуюся ситуацию как катастрофическую, так как в больнице не хватает самого необходимого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC и Reuters.

Детали

Наземные войска Израиля достигли предполагаемого командного центра ХАМАС на севере Газы – больницы Аль-Шифа, вокруг которой, как подтверждает ЦАХАЛ, сейчас усиливаются бои. В самой больнице находится около 15 000 человек.

Руководство больницы Аль-Шифа описывает ситуацию в крупнейшей клинике Сектора Газа как «катастрофическую», утверждая, что нет воды, почти нет электричества; еды хватает, по словам директора больницы, далеко не на всех.

Представитель подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы Ашраф Аль-Кидра, находившийся в больнице "Аль-Шифа", сообщил, что у ворот больницы сейчас стоит израильский танк.

Цитата

"У ворот поликлиники стоит танк, так выглядит ситуация сегодня утром", - сказал Аль-Кидра по телефону агентству Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сущность "конфликтов" на Ближнем Востоке и в Украине "совершенно разная" – Боррель

Дополнение

Согласно информации BBC, Израиль приказал гражданскому населению покинуть больницу, а медикам - эвакуировать пациентов, в частности израильская сторона подтвердила, что готова эвакуировать младенцев из неонатального отделения.

Также военные ЦАХАЛ оставили у входа в больницу 300 литров топлива для питания аварийных генераторов, но в больнице отказались от предложения, - по данным израильской армии, якобы, боевики ХАМАС не позволили персоналу больницы забрать это топливо.

Ашраф аль-Кидра отрицает, что предложения о топливе были отклонены, и говорит, что 300 литров позволят больнице работать только полчаса.

По его словам, больнице "Аль-Шифа" требуется 8-10 тысяч литров топлива в день, их должен доставлять Красный Крест или другое агентство по оказанию помощи.

Ранее Министерство здравоохранения Газы сообщало, что за прошедшие сутки умерли трое из 45 младенцев в инкубаторах больницы.

Напомним

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла около 4300 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.