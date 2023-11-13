Худшая премьера за историю франшизы: "Марвелы" установили антирекорд по кассовым сборам

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Продолжение "Капитана Марвел" - кинолента "Марвелы" (The Marvels) - собрало менее трети от дебютной суммы в 153 миллиона долларов своего предшественника и установило рекорд худших кассовых сборов фильмов киновселенной Marvel (MCU) в первые выходные. Об этом сообщает американское издание Rolling Stone, передает УНН.

Детали

Первоначальные прогнозы предсказывали, что старт для фильма в США составляет от 75 до 80 миллионов долларов, но эти цифры сократились до диапазона от 60 до 65 миллионов долларов в преддверии премьеры в пятницу.

В итоге "Марвелы" не оправдали ожиданий и стали первым фильмом киновселенной, который не собрал даже 50 миллионов долларов в первый уикенд проката. 47 миллионов долларов на внутреннем рынке за дебютный уикенд является самым низким показателем за всю историю франшизы из более чем 30 фильмов.

Предыдущая кинолента - "Капитан Марвел" - в 2019 году только за первые выходные в США собрала 153 миллиона долларов.

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Тем не менее, за счет международных сборов новые "The Marvels" подтянули показатели. Как отмечает спутниковый канал бизнес-новостей CNBC, мировые продажи «Марвелов» достигли 110,3 миллиона долларов.

Справочно

Киновселенная Marvel объединяет ряд фильмов и сериалов, созданных на основе одноимённых комиксов. «The Marvels» - это 33-я супергеройская картина в киновселенной Marvel. Фильм вышел на экраны 10 ноября 2023 года и является продолжением фильмов «Капитан Марвел», «Мстители: Финал», «ВандаВижн», «Мисс Марвел» и «Тайное вторжение».

Напомним

Звезда киносаги о "Мстителях" от Marvel Джереми Реннер физически оправился после почти смертельной аварии, которую он потерпел в январе этого года.