США заказали "Гепардов" для Украины на около 110 миллионов евро - СМИ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство обороны США заказали зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard на сумму около 110 миллионов евро, чтобы передать их Украине. Об этом сообщает De Telegraaf, пишет УНН.

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«Министерство обороны США разместило заказ на сумму около 110 миллионов евро у компании, которая покупает зенитные установки у Иордании. Зенитные пушки получат новую жизнь в Украине», - говорится в сообщении.

Детали

В 2013 году Нидерланды продали иорданцам шестьдесят систем за около 350 000 евро каждую. Сейчас цена на ЗРК достигает по 1,8 млн евро.

Уже в 2016 году голландская армия отказалась от последней партии из шестидесяти зенитных систем Gepard. Но сейчас первые из этих установок уже готовятся к войне в Украине.

Хан Баумистер, бригадный генерал и военный профессор отмечает, что Gepard оказывается чрезвычайно эффективной системой против беспилотников типа Shahed, которые широко используются Россией.

Напомним

Ранее Германия поставила Украине тридцать Gepard. Украинские военные были довольны техникой и отмечали, что это "идеальное оружие против беспилотников", говорится в сообщении.

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