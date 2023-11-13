Массированный обстрел Херсона: по меньшей мере семь пострадавших, два человека погибли
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские оккупанты осуществили массированный обстрел центра города Херсона. По меньшей мере семь человек пострадали, два человека погибли. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура и председатель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
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“По данным следствия, 13 ноября около 14:15 армия рф из РСЗО и артиллерии осуществила массированный обстрел центра города Херсона. В результате чего погибли два человека: 45-мужчина и 62-летняя женщина. Оба в момент обстрела находились на улице. Известно о еще семи пострадавших. Данные уточняются”, — заявили в прокуратуре.
Правоохранители добавили, что под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Детали
Отмечается, что в зону поражения попал и двор’одной из больниц города. Где были полностью уничтожены три автомобиля, среди которых карета скорой помощи.
Также повреждены частные и многоэтажные жилые дома, газопроводная сеть.
Дополнение
Глава Херсонской ОВА Прокудин добавил, что в результате обстрела в хирургическое отделение госпитализировали двух мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего – ранение в районе живота.
Кроме того, в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Вместе с тем в Херсонской ОВА заявили о пострадавшем в результате российских обстрелов Берислава.
“Врачи оказали на месте помощь 49-летнему мужчине. У него – сотрясение головного мозга и взрывная травма”, - говорится в сообщении.
Напомним
российские войска сегодня обстреляли из артиллерии автомобиль в пригороде Херсона. В результате машина загорелась, 64-летний мужчина погиб, ранения получил двухмесячный ребенок, его мама в тяжелом состоянии находится в больнице.