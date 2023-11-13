Новости: Война
13 ноября 2023, 16:30 • Тоня Туманова • 6405
В Мариуполе громко: вероятно, работало ПВО оккупантов
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, вероятно, работала вражеская ПВО, передает УНН.
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"В Мариуполе громко. Предварительно сработало пэвэо", - написал Андрющенко.
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Местные СМИ также сообщают, что в Мариуполе громко, работает ПВО оккупантов.
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Источник: УНН
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