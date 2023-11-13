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В Мариуполе громко: вероятно, работало ПВО оккупантов

В Мариуполе громко: вероятно, работало ПВО оккупантов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, вероятно, работала вражеская ПВО, передает УНН.

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"В Мариуполе громко. Предварительно сработало пэвэо", - написал Андрющенко.

Добавим

Местные СМИ также сообщают, что в Мариуполе громко, работает ПВО оккупантов.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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