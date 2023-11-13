Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Выдающийся крымскотатарский общественный и политический деятель Мустафа Джемилев в день своего 80-летия получил звание Героя Украины. С юбилеем и получением награды Джемилева поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Президента Украины Владимира Зеленского.

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«Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины. Сильный, достойный, смелый человек. Жизнь, посвященная защите свободы народов. Пожелал того, чего желаем мы все: победы Украины и свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма», - говорится в сообщении.

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О награде - орден "Золотая Звезда", которую Мустафе Джемилеву вручил Президент Украины Владимир Зеленский, также сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Телеграмм.

"Только что вышли от Президента Украины, который вручил Мустафе Агъа орден ГОСУДАРСТВА в знак присвоением ему звания Герой Украины, высшей награды Украинского государства", - сообщил Чубаров.

Также УНН сообщал, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в США, где уже встретился с украинской и крымскотатарской громадами в Украинском доме в Вашингтоне.

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