Зимняя одежда, каски и бронежилеты: Британия передала Украине новый пакет военной помощи

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Накануне зимней кампании Великобритания передала Вооруженным силам Украины теплую одежду, каски, бронежилеты и сухпайки. Об этом Минобороны Великобритании сообщило на своей странице в сети X, информирует УНН.

Цитата

"Для поддержки Вооруженных сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную необходимую одежду и снаряжение", — говорится в заметке.

В частности пакет включает более 82 тысяч касок, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.

Напомним

В Британии 30 тысяч украинских военных завершили подготовку на семь недель раньше, чем планировалось.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка Британии назвала факторы, которые мешают ВСУ и оккупантам прорвать линию фронта