Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
5595

Зимняя одежда, каски и бронежилеты: Британия передала Украине новый пакет военной помощи

Зимняя одежда, каски и бронежилеты: Британия передала Украине новый пакет военной помощи

фото иллюстративное

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Накануне зимней кампании Великобритания передала Вооруженным силам Украины теплую одежду, каски, бронежилеты и сухпайки. Об этом Минобороны Великобритании сообщило на своей странице в сети X, информирует УНН

Цитата

"Для поддержки Вооруженных сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную необходимую одежду и снаряжение", — говорится в заметке.

В частности пакет включает более 82 тысяч касок, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.

Напомним

В Британии 30 тысяч украинских военных завершили подготовку на семь недель раньше, чем планировалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка Британии назвала факторы, которые мешают ВСУ и оккупантам прорвать линию фронта

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Великобритания, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.