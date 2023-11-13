Главный приоритет для ЕС: Боррель заявил, что идет работа над обязательствами перед Украиной

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель по итогам сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Украина является главным приоритетом для блока и что ЕС не устанет от своих обязательств по поддержке, сообщает УНН.

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«Сегодня 27 министров иностранных дел ЕС передали совместное послание поддержки Украине, когда мы приветствовали главу МИД Дмитрия Кулебу. Украина является главным приоритетом ЕС – мы не будем уставать от наших обязательств. Я работаю, следуя задачам Европейского совета, над нашими будущими обязательствами по безопасности», - написал Жозеп Боррель в социальной сети Х.

Ранее

Лидеры ЕС по итогам саммита в октябре призвали главу дипломатии ЕС провести консультации с Украиной по поводу будущих обязательств безопасности блока и доложить об этом Евросовету в декабре.

Напомним

Сегодня глава МИД Кулеба принял участие в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел. Он призвал увеличить военную помощь для Украины, принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также ускорить работу над 12 пакетом санкций против рф.

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