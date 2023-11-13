"Служат интересам врагов": в Израиле с начала войны с ХАМАС решили закрыть телеканал

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Кабинет министров безопасности Израиля одобрил распоряжение о прекращении трансляции ливанской телекомпании Al Mayadeen, которая благосклонна к Хезболле. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

С просьбой закрыть станцию выступил министр связи Шломо Кархи, который говорит, что трансляции Al Mayadeen «служат интересам врагов Израиля» и наносят ущерб национальной безопасности Израиля.

Просьба Кархи была одобрена министром обороны Йоавом Галлантом и кабинетом безопасности.

Приказ о блокировании онлайн-трансляций Al Mayadeen в Израиле уже издан, а приказ об изъятии и конфискации телевизионного оборудования будет издан позже.

Цитата

«Израиль находится в состоянии войны. На суше, в воздухе, на море, в киберпространстве, в электромагнитном спектре и в общественном сознании. Такие трансляции идентифицируют себя с врагом, наносят ущерб государственной безопасности и будут заблокированы. Передачи и репортажи канала Al Mayadeen служат мерзким террористическим организациям, и настало время с ними рассчитаться», — говорит Кархи.

К сведению

Приказ о закрытии Al Mayadeen является первым подобным решением, принятым в соответствии с временной мерой, одобренной в прошлом месяце, позволяющей министру связи закрывать иностранные СМИ, которые считаются вредными для национальной безопасности.

По тем же причинам Кархи также стремится закрыть катарский канал Al Jazeera.

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