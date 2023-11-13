Суд приговорил на 8 лет наводчиков ракет рф на Краматорск и окрестности Бахмута

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Суд приговорил к 8 годам двух информаторов спецслужб рф. Они корректировали воздушные атаки рф на боевые позиции и военную инфраструктуру Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Среди основных «целей» врага были укрепрайоны, а также места возможного базирования украинских подразделений ПВО и реактивных систем залпового огня в районе Краматорска.

Также по координатам осужденных российские захватчики пытались нанести удары по огневым позициям ВСУ под Бахмутом.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах и на передовой в Донецкой области.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил обоим задержанным по 8 лет тюрьмы.

Дополнение

Одним из осужденных является 20-летний житель Краматорска, который активно распространял прокремлевские нарративы в различных соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, которые впоследствии дистанционно привлекли его к сотрудничеству.

Еще одним осужденным также является местный житель. Злоумышленник находился на связи с оккупантами через боевика подконтрольной им так называемой «народной милиции лнр».

По материалам Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

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