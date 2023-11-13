Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
4965

Сотрудничала с минобороны рф: НАПК внесло датскую компанию в перечень международных спонсоров войны

Сотрудничала с минобороны рф: НАПК внесло датскую компанию в перечень международных спонсоров войны

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Датская компания Rockwool, которая после полномасштабного вторжения рф в Украину осталась на российском рынке, попала в список спонсоров войны. Об этом заявили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Цитата

“Ведущий датский производитель продукции на основе каменной ваты внесен в перечень международных спонсоров войны. После полномасштабного вторжения рф в Украину, компания принципиально решила остаться на рынке россии. Через посредников продукция компании продается российским государственным предприятиям, в частности, по заказу министерства обороны рф”, — заявили в НАПК.

Детали

Продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей вмф россии: Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота, Северного флота в мурманске, а также Тихоокеанского флота. Информация о таких контрактах имеется с 2014 по 2021 годы.

В НАПК выяснили, что после аннексии Крыма компания Rockwool поставила изоляционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подводных лодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подводные лодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли.

В частности, выявлено по меньшей мере 52 контракта на более 329 млн руб. между дистрибьюторами Rockwool и министерством обороны россии.

В рф Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами (г. балашиха, московской области; г. выборг ленинградской области; г. троицк челябинской области; ЭВЗ “Алабуга”, Республика Татарстан). Компания удерживает в рф 1200 рабочих мест, что составляет около 10% от сотрудников компании.

Дополнение

В россии Rockwool представлена 4 компаниями:

  • ООО “Роквул”, которая в 2022 году получила выручку в размере 313 млн долл. США и уплатила в бюджет рф налог в размере 13,9 млн долл. США;
  •  ООО “Роквул-Волга”, которая в 2022 году получила выручку в размере 54,2 млн долл. США, и уплатила в российский бюджет агрессора налог в размере 857 тыс. долл. США;
  • ООО “Роквул-Север” в 2022 году получила выручку в размере 58,5 млн долл. США, ч уплатила в бюджет рф налог в размере 1,4 млн долл. США;
  • ООО “Роквул-Урал”, которая в 2022 году получила выручку в размере 25,7 млн долл. США и уплатила в бюджет рф налог в размере 785 тыс. долл. США.

В НАПК объяснили, что хотя официально эти компании и не осуществляют прямых поставок собственной продукции по госконтрактам РФ, в 2023 году такие поставки их продукции осуществлялись другими предприятиями-посредниками.

В частности потребителями продукции Rockwool являются:

  • АО “КрымХлеб”;
  • Федеральное казенное учреждение “Войсковая часть 52581”;
  • ФГУП “Центр финансового и правового обеспечения” Управления Делами Президента российской федерации;
  • Федеральное бюджетное учреждение “Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел российской федерации”.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в перечень международных спонсоров войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК внесло Nestle в перечень международных спонсоров войны

Источник: УНН
Теги: война, НАПК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.