Сотрудничала с минобороны рф: НАПК внесло датскую компанию в перечень международных спонсоров войны

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Датская компания Rockwool, которая после полномасштабного вторжения рф в Украину осталась на российском рынке, попала в список спонсоров войны. Об этом заявили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Цитата

“Ведущий датский производитель продукции на основе каменной ваты внесен в перечень международных спонсоров войны. После полномасштабного вторжения рф в Украину, компания принципиально решила остаться на рынке россии. Через посредников продукция компании продается российским государственным предприятиям, в частности, по заказу министерства обороны рф”, — заявили в НАПК.

Детали

Продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей вмф россии: Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота, Северного флота в мурманске, а также Тихоокеанского флота. Информация о таких контрактах имеется с 2014 по 2021 годы.

В НАПК выяснили, что после аннексии Крыма компания Rockwool поставила изоляционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подводных лодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подводные лодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли.

В частности, выявлено по меньшей мере 52 контракта на более 329 млн руб. между дистрибьюторами Rockwool и министерством обороны россии.

В рф Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами (г. балашиха, московской области; г. выборг ленинградской области; г. троицк челябинской области; ЭВЗ “Алабуга”, Республика Татарстан). Компания удерживает в рф 1200 рабочих мест, что составляет около 10% от сотрудников компании.

Дополнение

В россии Rockwool представлена 4 компаниями:

ООО “Роквул”, которая в 2022 году получила выручку в размере 313 млн долл. США и уплатила в бюджет рф налог в размере 13,9 млн долл. США;

ООО “Роквул-Волга”, которая в 2022 году получила выручку в размере 54,2 млн долл. США, и уплатила в российский бюджет агрессора налог в размере 857 тыс. долл. США;

ООО “Роквул-Север” в 2022 году получила выручку в размере 58,5 млн долл. США, ч уплатила в бюджет рф налог в размере 1,4 млн долл. США;

ООО “Роквул-Урал”, которая в 2022 году получила выручку в размере 25,7 млн долл. США и уплатила в бюджет рф налог в размере 785 тыс. долл. США.

В НАПК объяснили, что хотя официально эти компании и не осуществляют прямых поставок собственной продукции по госконтрактам РФ, в 2023 году такие поставки их продукции осуществлялись другими предприятиями-посредниками.

В частности потребителями продукции Rockwool являются:

АО “КрымХлеб”;

Федеральное казенное учреждение “Войсковая часть 52581”;

ФГУП “Центр финансового и правового обеспечения” Управления Делами Президента российской федерации;

Федеральное бюджетное учреждение “Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел российской федерации”.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в перечень международных спонсоров войны.

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