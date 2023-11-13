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Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
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Германия готовит новую поставку Украине строительного оборудования

Германия готовит новую поставку Украине строительного оборудования

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В рамках помощи Германия готовит для Украины новую партию строительного оборудования в которую войдут транспортеры, мини-экскаваторы, бетономешалки и тому подобное. Об этом сообщает посольство Германии в Украине в X, передает УНН.

Цитата

“Дальнейшая помощь для Украины: Агентство технической помощи Германии @THWLeitung готовит поставки строительного оборудования и материалов, в частности транспортеры, мини-экскаваторы, лестницы, тачки, бетономешалки и инструменты”, — говорится в сообщении.

Напомним

Как писало УНН 27 октября Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает, в частности один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, ракеты к IRIS-T SLS и боеприпасы к реактивным системам MARS II.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, строительство, помощь, техника
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