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Боррель: созданная Украиной на пути в ЕС динамика подтолкнет других кандидатов

Боррель: созданная Украиной на пути в ЕС динамика подтолкнет других кандидатов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Динамика, созданная Украиной на пути к членству в Европейском Союзе, повлияет на весь процесс всех стран-кандидатов. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник журналистам в Брюсселе, где на заседание собирались главы МИД стран ЕС, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, как бы он прокомментировал то, что Европейская комиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, а также начать переговоры с Молдовой и Украиной о членстве, топ-дипломат ЕС отметил, что этот шаг создаст движение и подтолкнет все страны, которые стоят в очереди на вступление в Европейский Союз.

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Цитата

«Важно, что Европейская комиссия предложила начать переговоры с Украиной (и Молдовой). Это создаст движение и подтолкнет всю очередь стран, которые стоят в очереди на вступление в (Европейский) Союз. Существует препятствие в виде переговоров по Сербии/Косово, но динамика, созданная путем Украины к членству, повлияет на весь процесс всех кандидатов, (которые) находились в своеобразном тупике», - отметил Жозеп Боррель.

Напомним

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в начале 2024 года, указывал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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