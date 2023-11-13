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Украл газа на более 2 млрд гривен: нардепу Дубневичу избрали меру пресечения

Украл газа на более 2 млрд гривен: нардепу Дубневичу избрали меру пресечения

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Депутату, который подозревается в незаконном завладении природным газом на сумму 2,1 млрд грн избрали меру пресечения. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. УНН узнали из собственных источников в правоохранительных органах, что речь идет о нардепе Ярославе Дубневиче.

Детали

Сегодня следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему народному депутату Украины. Нардеп обоснованно подозревается в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения, говорится в сообщении.

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Напомним

11 октября САП и НАБУ заочно сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в завладении природным газом.

Ярослав Дубневич является также обвиняемым в незаконном завладении 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Высший антикоррупционный суд объявил его в международный розыск.

Источник: УНН
Теги: газ, коррупция, коррупционеры, САП, депутаты, ВАКС
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