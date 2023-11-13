Публикация данных студента из Крыма: у президента обещают привлечь Фарион к ответственности

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Постоянный представитель Президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила, что бывшего народного депутата Ирину Фарион следует привлечь к уголовной ответственности за публикацию личных данных проукраинского студента из временно оккупированного Крыма. Об этом говорится на ее странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия гражданку”, – говорится в заметке.

По словам Ташевой, публикация в целом писем от человека, который находится на оккупированной территории это “это низость, и преступление”.

Детали

Она отметила, что постоянно общается с гражданами из временно оккупированного Крыма и проводит мониторинг так называемых судов над украинцами, которые по мнению оккупантов “дискредитируют” вооруженные силы россии.

“Сейчас мы знаем о как минимум 535 таких "дискредитаций", — резюмировала Ташева.

Ранее

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в СБУ из-за того, что экс-нардеп и языковед Ирина Фарион распространила персональные данные крымского студента, чем создала угрозу его безопасности.

Реакция Фарион

Сама экс-нардеп Ирина Фарион в своем Telegram-канале заявила, что все это провокации и отрицает свою вину в ситуации со студентом.

“Вижу, что ширят очередную провокацию против меня, якобы из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на гебистскую тактику врага”, — говорится в заметке.

Контекст

8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. В письме от имени Максима Глебова было указано, что отправитель родом из Керчи и учится в Симферополе. Впоследствии пророссийский Telegram-канал опубликовал фото студенческого билета КФУ им. Вернадского на имя Максима Глебова и видео с его допроса.

Напомним

Языковед Ирина Фарион раскритиковала русскоязычных украинских военных и сказала, что не может назвать их украинцами.

Впоследствии Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в СБУ и Национальную полицию Украины относительно негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств.



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