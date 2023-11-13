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Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
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Венгрия продолжает блокировать транш военной помощи ЕС Украине

Венгрия продолжает блокировать транш военной помощи ЕС Украине

Петер Сийярто

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Венгрия будет блокировать выплату очередного транша военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF) до тех пор, пока Киев не предоставит «гарантий» того, что банк OTP или другие венгерские компании не попадут в черный список «международных спонсоров войны», сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия столкнулась с «давлением» на встрече с требованием поддержать выплату 500 миллионов евро, но заявил, что Будапешт не сможет поддержать это без таких гарантий, сообщает Reuters.

Ранее

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщал сегодня, что пакет военной помощи Украине на 500 млн евро от ЕС на фоне очередной встречи министров иностранных дел стран блока все еще заблокирован.

Дополнение

Фонд EPF, созданный в 2021 году, предназначен для финансирования действий по предотвращению конфликтов, построению мира и укреплению международной безопасности.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, военная помощь, Венгрия, Петер Сийярто
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